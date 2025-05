Cesena: secondo arresto in pochi giorni, a ricorrere sempre lo stesso modus operandi. I carabinieri arrestano un 31enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

Nel pomeriggio del 10 maggio 2025, i carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cesena hanno arrestato un cittadino albanese di 31anni, ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è scaturito al termine di un’articolata attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, messa in atto da tempo dai carabinieri che, durante predisposti servizi, avevano notato movimenti ed incontri sospetti riconducibili all’uomo, da poco giunto in Italia dall’Albania.

L’altro pomeriggio l’uomo, che alla vista della gazzella dei carabinieri cercava di nascondersi nell’abitacolo dell’autovettura a noleggio a lui in uso, è stato prontamente fermato e controllato dai militari che, nel corso della perquisizione, personale e veicolare, hanno rinvenuto 16 gr. di cocaina, già suddivisi in dosi. Inoltre, il successivo controllo, eseguito nella camera d’albergo utilizzata dall’arrestato, ha portato al rinvenimento e sequestro di 3.000 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività illecita. Tutto il materiale sequestrato è ora a disposizione della Procura della Repubblica di Forlì.

Dalle prime risultanze, è apparso verosimile come l’attività di spaccio sia stata organizzata in maniera estremamente professionale, con venditori che vengono fatti giungere in Italia proprio per svolgere tale compito, affittando camere d’albergo ove pernottare, utilizzando macchine a noleggio per spostarsi quotidianamente nelle zone di spaccio ed eseguire consegne anche a domicilio, un vero e proprio “delivery della droga”.

Sempre un albanese e sempre lo stesso modus operandi, con macchina a noleggio e albergo dove soggiornare, ricorrono nell’arresto eseguito il 30 aprile scorso sempre dai carabinieri della Compagnia di Cesena.

Concluse le formalità di rito, il trentunenne, in ottemperanza alle disposizioni del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma carabinieri di Cesena in attesa dell’udienza di convalida, che si è tenuta nella giornata odierna e nel corso della quale il Giudice del Tribunale ha convalidato l’arresto disponendo, nei suoi confronti, la misura del divieto di dimora nella provincia di Forlì-Cesena.

Forlì, 12.05.2025