Cesena, seminario per i cittadini interessati a far parte del sistema di Protezione Civile

Un nuovo appuntamento formativo per i cittadini interessati a diventare protagonisti nel sistema di Protezione civile. Sabato 5 aprile, dalle ore 17:00 alle 19:30, il Palazzo del Ridotto ospiterà il seminario gratuito dal titolo “Preparàti, prepàrati”, nell’ambito del progetto europeo ‘Times’, dedicato alla gestione del volontariato spontaneo durante l’alluvione del 2023. L’incontro avrà luogo nella sala Sozzi e offrirà un’importante occasione di approfondimento sulle misure di autoprotezione in caso di emergenza e sul ruolo cruciale del cittadino attivo nel sistema di Protezione civile.

Il seminario, aperto a tutti, vedrà la partecipazione di esperti del settore: Cristina Ceccarelli, responsabile del servizio di Protezione civile del Comune di Cesena, Manuela Strocchi dell’Agenzia regionale Sicurezza territoriale e protezione civile e Giorgio Miccoli, responsabile delle reti idriche di Forlì-Cesena Hera Spa. Tra i temi trattati, vi sarà una panoramica sul sistema di Protezione civile locale, esplorando le competenze e le azioni che il Comune attua in tempi di pace e in fase di emergenza. L’obiettivo è sensibilizzare i partecipanti sull’importanza della comunicazione del rischio e delle buone pratiche di protezione civile.

Il seminario si concentrerà anche sulla prevenzione non strutturale, un aspetto chiave secondo il Codice della Protezione Civile, con un focus particolare sul rischio alluvione. Si discuterà di misure di autoprotezione e delle campagne di sensibilizzazione attivate a livello nazionale e regionale, spesso con il supporto del volontariato. Inoltre, verranno trattati i sistemi di protezione fisica, come paratie e barriere contro il rischio di allagamenti, fondamentali per la sicurezza degli edifici in caso di emergenza.

Parallelamente, dalle 16:00 alle 19:30, in piazza Almerici, si terrà la campagna di sensibilizzazione ‘Io non rischio’, promossa dai volontari del gruppo comunale di Protezione Civile di Cesena. Durante l’evento, i cittadini avranno l’opportunità di approfondire le tematiche legate ai rischi naturali e alle buone pratiche da adottare in situazioni di emergenza.

Infine, giovedì 10 aprile, dalle 17:30 alle 19:00, ci sarà un ulteriore incontro presso il Centro Sovracomunale di Protezione Civile di Cesena, in via F. Parri 535. L’incontro sarà dedicato alla condivisione dei risultati del percorso e alle prospettive future, con l’obiettivo di raccogliere riscontri sull’esperienza di partecipazione ai workshop organizzati nel contesto del processo partecipato.

Un’opportunità imperdibile per tutti i cittadini di Cesena, per diventare protagonisti nella protezione della propria comunità e acquisire strumenti utili per la gestione delle emergenze.