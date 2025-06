Cesena, serata evento per ricordare José “Pepe” Mujica al Cinema Eliseo: in programma il film di Emir Kusturica e un incontro con Saúl Alvídrez

Lunedì 9 giugno alle ore 21:00 il Cinema Eliseo Multisala di Cesena ospiterà una serata speciale dedicata alla figura di José “Pepe” Mujica, l’ex presidente dell’Uruguay scomparso lo scorso 13 maggio, a pochi giorni dal suo 90° compleanno. L’iniziativa, intitolata Pepe Mujica – Una vita suprema, propone la proiezione del film omonimo diretto dal regista Emir Kusturica e sarà arricchita da un collegamento in diretta streaming con lo scrittore messicano Saúl Alvídrez, autore del libro Chomsky & Mujica. Sopravvivere al XXI secolo, edito da Ponte alle Grazie.

L’evento rappresenta un’occasione per ricordare una figura politica e umana straordinaria. Mujica è stato guerrigliero, attivista e capo di Stato, sempre coerente nei suoi ideali e in grado di ispirare generazioni con uno stile di vita semplice e una visione politica fondata sull’etica e sull’amore per la natura. La proiezione del film, che sarà trasmesso in lingua originale spagnola con sottotitoli, è proposta al prezzo simbolico di 3,50 euro grazie all’iniziativa “Cinema in festa”. L’appuntamento è promosso e sostenuto da numerose realtà del territorio, tra cui ANPI provinciale Forlì-Cesena, Libera Forlì-Cesena, Equamente Cesena, Barcobaleno, Amici della casa di Tavolicci, Fondamenta e Monogawa.

Il documentario Pepe Mujica – Una vita suprema, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, è un ritratto profondo e poetico di Mujica. Il regista Emir Kusturica ripercorre con empatia e partecipazione la vita dell’ex presidente, dai primi passi nell’attivismo politico al lungo periodo trascorso in prigione, fino all’esperienza di governo e al riconoscimento internazionale come icona politica fuori dagli schemi. Il film racconta anche il rapporto personale e umano tra il regista e Mujica, attraverso una serie di interviste intime che si trasformano in una riflessione condivisa sul senso della vita, la politica e la possibilità di realizzare un’utopia.

«Non sapevo nulla dell’Uruguay, qualcuno mi ha detto: “C’è un presidente che guida il trattore”. Mi sono detto: devo conoscerlo», aveva dichiarato Kusturica alla 75ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia, spiegando la genesi del film. Per il regista, Mujica rappresenta la speranza concreta che un altro modo di fare politica sia possibile, capace di coniugare ideali e coerenza personale.

Prima della proiezione, il pubblico potrà assistere a un intervento in diretta streaming di Saúl Alvídrez, giovane scrittore e attivista messicano che ha avuto modo di conoscere e intervistare Mujica. Alvídrez, fondatore del movimento studentesco Yo Soy 132, ha vissuto momenti difficili a causa delle sue battaglie politiche, fino a essere costretto a lasciare il Messico dopo aver ricevuto minacce di morte. Da questa esperienza personale è nata in lui l’idea di far dialogare due figure che considera fondamentali per il nostro tempo: Noam Chomsky e José Mujica. L’incontro tra questi due grandi pensatori ha portato alla nascita del progetto editoriale Chomsky & Mujica. Sopravvivere al XXI secolo, un libro che affronta temi cruciali per il futuro dell’umanità con uno sguardo profondo e ispirato.

A moderare e tradurre l’intervento di Alvídrez sarà Maria Chiara Pacchierini, attivista cesenate che ebbe modo di incontrare Mujica nella sua casa di Montevideo nel 2015.

La serata al Cinema Eliseo si preannuncia quindi come un momento di riflessione collettiva e di memoria attiva, per celebrare una figura che ha segnato la storia dell’America Latina e lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi crede in una politica più umana e vicina alla vita reale delle persone.