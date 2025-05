CESENA. SICUREZZA. BORELLO E GALLO, RACCOLTA MAREA DI FIRME, LEGA: GENTE ESASPERATA, PIENO APPOGGIO A FORZE ORDINE

Cesena, 26 gen. La pioggia battente di questa mattina a Borello non ha fermato la raccolta firme promossa dalla Lega a sostegno delle Forze dell’Ordine intitolata ‘Difendiamo chi difende gli italiani’. Militanti della Lega di Cesena e della Valle Savio, insieme al deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, hanno allestito un banchetto a sostegno della campagna di sensibilizzazione e di supporto alla rapida approvazione anche al Senato del disegno di legge ‘sicurezza’ i cui contenuti sono stati travisati dalla sinistra con una evidente operazione ostruzionistica e di disinformazione.

“Nonostante il diluvio domenicale sono state raccolte una marea di firme – sottolinea Morrone – segno che la gente è esasperata e estremamente sensibile sul fronte di una sicurezza messa sempre più a rischio anche in piccoli centri tempo addietro considerati ‘tranquilli’ ma oggi aggrediti dal crimine come Borello, dove pochi giorni fa due giovani di origine straniera hanno minacciato con armi da taglio e rapinato diverse persone sia per la strada che all’interno del bar Gallo, già colpito più volte nel recente passato con spaccate e furti. Siamo venuti a testimoniare la nostra solidarietà in questa località dove purtroppo non è la prima volta che accadono episodi violenti con al centro le cosiddette ‘baby gang’ o immigrati”.

“Inutile ribadire il nostro sconforto di fronte alla recrudescenza di una violenza che non possiamo dire sia inaspettata, – aggiunge il capogruppo della Lega a Cesena Enrico Sirotti Gaudenzi – mentre siamo ancora inutilmente in attesa di un ‘mea culpa’ da parte del sindaco Enzo Lattuca e della sua maggioranza che in quasi sei anni non hanno fatto nulla per evitare l’escalation di degrado e violenze. Unica e solitaria assunzione di responsabilità quella da parte di un solo consigliere comunale del Pd, Enrico Rossi, la cui proposta di un Tavolo di lavoro sul tema sicurezza è tuttavia ininfluente e, purtroppo, fuori tempo massimo”.