Cesena, sport. Tutto pronto per la 51esima Notturna di San Giovanni: appuntamento sabato 14 giugno

Sabato 14 giugno Cesena tornerà a correre con entusiasmo lungo le vie cittadine per la Notturna di San Giovanni, manifestazione sportiva tra le più longeve e partecipate del territorio, giunta quest’anno alla 51esima edizione. L’evento, curato dal Gruppo Podistico Endas Cesena con il patrocinio del Comune di Cesena, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cesenate e anticipa come da tradizione le celebrazioni dedicate al santo patrono della città.

La manifestazione prenderà il via ufficiale alle ore 20:00 con la gara competitiva di 10,5 chilometri, con partenza e arrivo in Piazza della Libertà, ma il ritrovo per atleti e appassionati è fissato già alle ore 16:00, trasformando il centro cittadino in un vivace punto di incontro sportivo e sociale. Alla gara potranno partecipare atleti maggiorenni in possesso di tesseramento FIDAL o iscrizione a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti, oppure muniti di RUNCARD e certificato medico per l’atletica leggera. Il numero massimo di partecipanti è fissato in 600 iscritti, con tempo massimo di percorrenza di 90 minuti.

L’intera macchina organizzativa, compreso il presidio del percorso, sarà gestita dal Gruppo Podistico Endas Cesena con il supporto della Polizia Locale e la presenza della Croce Rossa Italiana – Comitato di Cesena, oltre al medico responsabile della gara.

Accanto alla competizione principale, l’evento prevede anche iniziative aperte a tutti: una camminata/corsa ludico-motoria non competitiva di 10,5 km, con partenza libera ma da svolgersi nel rispetto del codice della strada, e le sempre apprezzate camminate con guida turistica di 3 km, in partenza da Piazza della Libertà nei seguenti orari: 17:00, 17:30, 18:00 e 18:30.

Le iscrizioni per la gara competitiva possono essere effettuate online sul portale endu.net entro le ore 24:00 di mercoledì 11 giugno al costo di 15 euro (più commissioni ENDU). Sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso dell’evento fino alle ore 19:45, con una quota di 18 euro. A tutti gli iscritti verrà consegnato un pacco gara con maglietta stampata, cappellino e prodotti vari.

Per chi preferisce una partecipazione più leggera e conviviale, le camminate ludico-motorie saranno accessibili con un contributo di 3 euro (con pacco alimentare) o 5 euro (con maglietta), mentre la camminata con guida sarà disponibile a 6 euro (pacco alimentare) o 8 euro (maglietta), con gruppi da massimo 40 persone per ogni turno.

Tutto è pronto, dunque, per una serata che unirà sport, socialità e tradizione nel cuore di Cesena, in un evento capace di coinvolgere ogni fascia d’età e che da oltre mezzo secolo rappresenta un simbolo della vitalità cittadina.