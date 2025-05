Cesena. Strade vicinali ad uso pubblico, programmati i lavori di manutenzione straordinaria nelle vie collinari Ambugi e Monte alla Massa

Assessore Christian Castorri: “Importante intervenire su tutti i tratti stradali per garantire una piena sicurezza ai cittadini”

Rafforzare la manutenzione stradale per una viabilità più sicura. Con questo obiettivo, l’Amministrazione comunale prosegue nell’attuazione di un ampio piano di interventi che interessa la rete viaria urbana, extraurbana e le strade vicinali ad uso pubblico. Nell’ambito di tale programma, sono stati approvati alcuni progetti di sistemazione riguardanti tratti specifici del territorio. È il caso delle vie Ambugi e Monte alla Massa, strade collinari oggetto di un prossimo intervento a cura del Consorzio di Bonifica della Romagna. In accordo con il Comune, il Consorzio realizzerà lavori di manutenzione straordinaria finalizzati a mettere in sicurezza i tratti maggiormente deteriorati, migliorando così la percorribilità e la sicurezza stradale.

La collaborazione tra i due enti si basa su quanto disposto dalla delibera di Giunta e dalla relativa determina dirigenziale del giugno 2024 con cui è stata approvata la convenzione tra il Comune di Cesena e il Consorzio di Bonifica della Romagna per l’attuazione del Programma Operativo Triennale 2024-2025-2026. “È questa una convenzione – commenta l’Assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri – che riguarda la programmazione e il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria sulle strade vicinali ad uso pubblico e che ci consente di intervenire in collina garantendo piena manutenzione a tutti i tratti stradali frequentati da cittadini e dunque ad uso pubblico. In questo caso le strade individuate per gli interventi, sono via Ambugi e via Monte alla Massa, entrambe collinari, che, a seguito dell’affidamento dei lavori da parte del Consorzio, saranno interessate da un intervento di manutenzione”.

In via Ambugi sarà realizzato un intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione dalla strada comunale Montalti di San Carlo fino all’accesso dei civici 879-881. Il Consorzio di Bonifica della Romagna, a seguito della richiesta avanzata dal Comune, ha eseguito la progettazione esecutiva dell’intervento. L’ammontare complessivo delle opere è stimato pari a 48.704,99 euro.

La via Monte alla Massa sarà interessata da un intervento di manutenzione straordinaria con rimozione della vegetazione arbustiva e arborea e riprofilatura della scarpata di monte. L’ammontare complessivo delle opere è pari a 13.707,22 euro.

Comune di Cesena, 27 maggio 2025