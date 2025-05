Cesena. Svela la tua opera d’arte, tre incontri-laboratorio alla Pinacoteca comunale. Primo appuntamento per martedì 11 febbraio dalle ore 11:00 | Su prenotazione

Si usa uno specchio per guardare il viso e si usano le opere d’arte per guardare la propria anima. Proseguono nelle sale della Pinacoteca comunale di Cesena (via Aldini, 26) le iniziative di promozione del patrimonio artistico-culturale. L’occasione è data da ‘Svela la tua opera d’arte’, un ciclo di tre incontri-laboratori a cura di Caterina Criscione, Gestalt counsellor e docente al Conservatorio ‘Maderna-Lettimi’ di Cesena e Rimini, che a partire da martedì 11 febbraio guiderà i partecipanti nell’esplorazione delle profondità del proprio essere attraverso la scelta di alcune opere d’arte esposte in Pinacoteca.

I laboratori proposti costituiscono un’esperienza creativa e di crescita personale per entrare in contatto con se stessi attraverso l’arte, acquisire consapevolezza di ciò che siamo in relazione al passato, al presente, al futuro e da qui individuare un possibile cammino da percorrere. Ogni laboratorio sarà preceduto da una breve introduzione sulla Pinacoteca.

Appuntamento martedì 11 e 25 febbraio, dalle ore 11:00 alle ore 12:30, con ‘Un viaggio dentro di te’, due incontri-laboratorio aperti a tutti per conoscere se stessi e dialogare con l’anima attraverso l’arte e la scrittura. È possibile partecipare anche ad un singolo incontro. La rassegna ripartirà poi sabato 8 marzo, dalle ore 16:00 alle ore 17:30, con ‘Arte, Anima, Poesia’. In occasione della Giornata internazionale della donna sarà proposto un laboratorio esperienziale per dialogare con il femminile attraverso le immagini e la poesia.

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita con prenotazione obbligatoria allo 0547 610892 oppure scrivendo a prenotazioni@comune.cesena.fc.it.

Cesena, 8 febbraio 2025