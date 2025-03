Cesena, tensioni al Bufalini: oltre 20 rom si ammassano al pronto soccorso. Interviene la Polizia

Sabato sera, il pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena è stato teatro di momenti di tensione a seguito dell’arrivo di un giovane rimasto ferito in un incidente stradale. Nonostante le sue condizioni non risultassero particolarmente gravi, circa 25 familiari hanno raggiunto in massa la struttura sanitaria, creando disagi e rallentamenti nel normale svolgimento delle attività.

Momenti di tensione e intervento della polizia

L’affollamento improvviso ha generato schiamazzi, urla e qualche minaccia nei confronti del personale sanitario, rendendo necessario l’intervento di alcune pattuglie della polizia per garantire l’ordine. Fortunatamente, non si sono registrati episodi di violenza fisica, ma la situazione ha evidenziato ancora una volta le criticità legate alla sicurezza nei presidi ospedalieri, dove il personale è sempre più spesso esposto a episodi di aggressività.

Disagi per pazienti e operatori

L’afflusso incontrollato di un numero così elevato di persone ha causato disagi non solo per il personale medico, ma anche per gli altri pazienti presenti in pronto soccorso. Situazioni di questo tipo interferiscono con l’operatività della struttura, ritardando le cure e aumentando la pressione sugli operatori sanitari.

L’episodio riaccende il dibattito sulla necessità di misure più efficaci per garantire il rispetto delle regole all’interno degli ospedali, assicurando al contempo la sicurezza di pazienti e personale.