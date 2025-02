Cesena. Teppisti contro banchetto Lega. Sputi addosso al giovane che distribuiva volantini

Cesena, 13 nov. Sputi, calci, manifesti strappati e offese contro il banchetto della Lega questa mattina a Cesena nella centralissima via Mazzini. A raccontare l’episodio violento di cui sono stati autori quattro ragazzi un giovane leghista, che stava distribuendo volantini, rimasto scosso dall’aggressione. “Non mi era mai successo un fatto così grave. Addirittura una signora che stava passando è rimasta esterrefatta da quanto stava accadendo. – ha commentato – Contro le maleparole ci si può difendere ma contro queste aggressioni è difficile. In ogni caso noi non ci tiriamo indietro. Questi fatti significano che siamo dalla parte della ragione”.

Immediata la reazione del segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone: “Qui c’è chi sta giocando con il fuoco. Nessuno della Lega si è mai permesso di usare violenza contro una postazione di altre forze politiche, ma è evidente che c’è chi alimenta l’intolleranza e l’aggressività contro l’avversario politico visto come un nemico da abbattere. Serve una profonda riflessione anche da parte dell’amministrazione cesenate che sembra incurante di fronte ai tanti episodi di prepotenza e sopraffazione che accadono in città e che ci vengono segnalati assiduamente”.

Di un “gravissimo episodio” hanno parlato anche il segretario provinciale di Forlì-Cesena Enrico Sirotti Gaudenzi e la responsabile degli Enti locali Romagna Antonella Celletti.

“Il clima è avvelenato da una propaganda che martella con bufale e offese intollerabili la Lega e le forze di centrodestra. Non sappiamo ovviamente cosa abbia mosso questi quattro teppisti, le cui azioni sono state subito denunciate alle Forze dell’Ordine, ma è evidente che sottovalutando simili gesti c’è il rischio di comprimere la libertà di opinione e di manifestare le proprie idee. Un segnale che ci preoccupa”.