Cesena, torna ‘eState Attivi 2025’: volontariato, cittadinanza e 100 euro di voucher per i giovani dai 15 ai 17 anni

Un’estate per mettersi in gioco, conoscere il territorio e partecipare alla vita pubblica in modo concreto. Anche nel 2025 torna ‘eState Attivi’, il progetto promosso dal Comune di Cesena che offre alle ragazze e ai ragazzi dai 15 ai 17 anni un’esperienza di cittadinanza attiva attraverso percorsi di volontariato formativo.

L’iniziativa è rivolta ai giovani nati nel 2007, 2008 e 2009, residenti nei comuni dell’Unione Valle del Savio o frequentanti le scuole di Cesena. I partecipanti saranno coinvolti in progetti sociali, culturali, sportivi o educativi, con l’obiettivo di contribuire concretamente al benessere della comunità e al tempo stesso accrescere le proprie competenze relazionali, civiche e personali.

Ciascun progetto avrà una durata di 14 giorni, con un impegno settimanale tra le 20 e le 25 ore, nel periodo compreso tra lunedì 9 giugno e domenica 7 settembre 2025.

“Un’occasione importante per scoprire sé stessi e il proprio territorio – ha dichiarato l’assessora alle Politiche giovanili Giorgia Macrelli –. Lo scorso anno hanno partecipato 544 ragazze e ragazzi in 44 realtà locali, dalle associazioni alle parrocchie, passando per i centri estivi. ‘eState Attivi’ è molto più di un progetto: è una vera esperienza di cura della comunità e crescita personale. Un modo concreto per dare valore al tempo estivo”.

Per iscriversi sarà disponibile un form online a partire da mercoledì 14 maggio, accessibile tramite SPID o CIE. Per i minorenni, l’iscrizione dovrà essere effettuata da un genitore attraverso SPID. Al termine del progetto, ogni partecipante riceverà un voucher del valore di 100 euro, spendibile in cartolibrerie, librerie, cinema e agenzie viaggi aderenti alla piattaforma IoSonoCesena (www.iosonocesena.it).

Per informazioni e dettagli:

orientagiovani@comune.cesena.fc.it

www.comune.cesena.fc.it ? sezione dedicata a eState Attivi

Con un mix di impegno, entusiasmo e partecipazione, l’estate cesenate si prepara a diventare un laboratorio diffuso di cittadinanza attiva.