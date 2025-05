Cesena, torna “I Love Pianeta Terra”: pedalata ecologica lungo il Pisciatello fino al Parco di Levante

Tutto pronto per la seconda edizione di “I Love Pianeta Terra”, la biciclettata ecologica organizzata dagli Spazi Comuni di Bulgarnò, Macerone e Capannaguzzo, in programma sabato 10 maggio alle ore 15:00.

Quest’anno i partecipanti pedaleranno lungo la ciclabile del Pisciatello, in direzione Cesenatico, fino a raggiungere il Parco di Levante, per un percorso di circa 10 chilometri, tutto pianeggiante e adatto a tutte le età.

Ritrovo e percorso

Il ritrovo è fissato presso le sedi dei tre spazi:

via Capannaguzzo 6417

via Capannaguzzo 1161

via Cesenatico 5735

Da lì i gruppi si uniranno a Macerone, nei pressi del ponte di legno su via Capannaguzzo, per la partenza ufficiale. L’andata sarà accompagnata da personale specializzato, mentre il ritorno sarà in autonomia. Il percorso è consultabile online sul sito del Comune di Cesena: Percorso Biciclettata 2025 (.pdf)

All’arrivo: festa e premi

Ad attendere i partecipanti, all’arrivo nel Parco di Levante, ci sarà un gustoso pastaparty presso La Casa del Parco. Ogni iscritto riceverà un gadget personalizzato, con cui potrà partecipare all’estrazione di premi.

Info e iscrizioni

La quota di partecipazione è di 5 euro, mentre i bambini fino ai 13 anni partecipano gratuitamente. L’iniziativa unisce sport, ambiente e socialità, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi per la primavera cesenate.