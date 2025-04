Cesena, torna “Resilience”: kick boxing, spettacolo e grandi nomi per la settima edizione dell’evento sportivo

Un mix esplosivo di adrenalina, sport da combattimento e spettacolo: la città si prepara ad accogliere la settima edizione di “Resilience”, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di kick boxing e arti marziali. La manifestazione è organizzata dall’ASD Kick Boxing Team Cesena in collaborazione con l’ASD Pro-Fighting Bellaria, con il patrocinio del Comune di Cesena.

Tutti i dettagli sull’evento saranno presentati nel corso della conferenza stampa ufficiale, in programma per mercoledì 30 aprile alle ore 11:00, nella Sala ex Giunta del Palazzo Comunale (piazza del Popolo, 10).

A illustrare il programma saranno l’Assessore allo Sport Christian Castorri, gli organizzatori Luigi Picone e Marco Parolo, rappresentanti delle associazioni promotrici, insieme a Andrea Brigliadori per l’ASD Pro-Fighting Bellaria. Con loro, anche alcuni ospiti speciali che daranno ulteriore lustro all’iniziativa, come i piloti Michele Pirro e Lorenzo Savadori, la planner Catia Merenda e il content creator Federico Giannini.

“Resilience” si conferma un evento capace di unire competizione e intrattenimento, mettendo al centro il valore dello sport come forma di crescita personale, sfida e disciplina. Non solo incontri sul ring, ma anche show, momenti di spettacolo e la presenza di volti noti dello sport e dei media.

Per Cesena si tratta di un’occasione importante per promuovere lo sport a livello locale e coinvolgere il pubblico in un evento che va oltre la semplice gara: una vera e propria celebrazione della resilienza, quella che atleti e sportivi vivono ogni giorno sul ring e nella vita.