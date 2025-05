Cesena, tornano i corsi “Facile DAE”: il 12 maggio a Villachiaviche per imparare a salvare una vita

Dopo una breve pausa ad aprile, riparte da Villachiaviche il ciclo di incontri gratuiti per la formazione all’uso del defibrillatore, parte del progetto “Facile DAE – Poche mosse e una scossa”, che in un anno e mezzo ha già formato oltre 1.000 cittadini tra Rubicone, Cesenate e Riminese.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 12 maggio alle ore 20:30 presso i locali della chiesa parrocchiale di via don Primo Mazzolari 50. Il corso avrà una durata di due ore e unirà teoria e pratica: i partecipanti potranno esercitarsi direttamente su manichini e defibrillatori didattici.

Il progetto, promosso dall’Associazione Centro per i Diritti del Malato “Natale Bolognesi”, in collaborazione con Volontà Romagna e con l’approvazione dell’AUSL Romagna, mira a diffondere la cultura del primo soccorso e creare una rete di cittadini pronti a intervenire in caso di arresto cardiaco.

Altri due corsi sono previsti per il mese di maggio:

Martedì 20 maggio al teatro della chiesa parrocchiale Santa Maria Immacolata , in via Cardinal Massaia 60, zona Case Finali.

Una terza data è in fase di organizzazione a Mercato Saraceno.

Fondamentale il ruolo dei volontari della Pubblica Assistenza Comprensorio del Rubicone, che supportano le prove pratiche, e dei docenti formatori, che guidano i partecipanti nell’uso corretto del DAE.

Grazie al progetto, molti corsisti hanno già risposto attivamente alle emergenze tramite l’app gratuita DAE RespondER, gestita dalle centrali operative del 118 dell’Emilia-Romagna. L’app consente agli utenti formati di essere allertati in tempo reale e di intervenire rapidamente, rafforzando così una rete salvavita sempre più estesa e funzionale.

Come partecipare

Per iscriversi ai prossimi corsi è possibile contattare:

WhatsApp o telefono: 335 591 3285

E-mail: gigi.contardi@libero.it

Un’occasione concreta per imparare a salvare vite con pochi gesti e un’adeguata formazione.