Cesena. Traffico compromesso sulla Via Emilia a Diegaro per la perdita di un carico di ghiaia

Diegaro, Via Emilia – La viabilità sulla via Emilia è stata messa a dura prova nel pomeriggio di oggi, complicata dalla pioggia incessante e da un imprevisto incidente stradale. Un mezzo pesante ha perso un ingente carico di ghiaia in prossimità della rotonda di Diegaro, creando un tratto pericoloso lungo oltre 100 metri. L’episodio si è verificato durante le ore di punta per i pendolari, aggravando ulteriormente la situazione.

Dalle 17, la polizia locale di Cesena è intervenuta per rimuovere i sassi dalla carreggiata, utilizzando attrezzature manuali per liberare il passaggio. Per garantire la sicurezza stradale, è atteso l’arrivo del personale Anas per completare le operazioni di messa in sicurezza.

Le autorità raccomandano agli automobilisti di prestare particolare attenzione nel transito attraverso la zona interessata.