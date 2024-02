Cesena. Tragico incidente a Montecastello: anziano cade da 50 metri, è grave

Brutta caduta da una distanza di circa 50 metri durante lavori di manutenzione lungo una riva. È accaduto questo pomeriggio intorno alle 14.00, a Montecastello, nella Valle del Savio, ad un uomo di 82 anni che è stato trasportato in gravissime condizioni al Bufalini di Cesena. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Le operazioni di soccorso, che hanno coinvolto il personale sanitario del 118 e i Vigili del Fuoco, hanno richiesto almeno mezz’ora a causa della difficoltà di accesso alla zona.