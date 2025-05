Cesena, tre giorni di cultura e divertimento alla Biblioteca Malatestiana: storie viventi, narrazione in bici e laboratori per bambini

La Biblioteca Malatestiana di Cesena si prepara a un’intensa settimana di iniziative culturali rivolte a tutte le età, con un calendario ricco di eventi gratuiti e aperti alla comunità. Da venerdì 23 maggio fino al 30 maggio, la storica biblioteca ospiterà tre appuntamenti imperdibili in collaborazione con associazioni locali e figure culturali del territorio.

Si parte venerdì 23 maggio alle ore 17:00 con la ‘Biblioteca vivente’, un’esperienza unica in cui i protagonisti non sono libri di carta, ma persone reali che raccontano le proprie storie di vita. I visitatori potranno “prendere in prestito” un libro vivente e ascoltare testimonianze autentiche. L’iniziativa, organizzata dal Centro per le Famiglie e dall’Equipe Affido dell’Unione dei Comuni Valle Savio, è ad accesso libero e gratuito.

Sabato 24 maggio, a partire dalle 16:00, la Malatestiana ospiterà ‘Storie in bici – Raccontare per crescere’, una giornata dedicata alla narrazione in movimento. Il pomeriggio prevede la presentazione delle storie create dai partecipanti del corso Kamishibai, uno spettacolo di ‘Storie animate’ con Giuseppe Viroli e il saluto musicale multilingue ‘Bandada’. L’evento, curato dall’Associazione Culturale Barbablù in collaborazione con il Centro Interculturale Movimenti, è aperto a tutti.

Infine, venerdì 30 maggio alle 17:00, appuntamento dedicato ai più piccoli con ‘La porta segreta’, un’avventura letteraria con lettura e laboratorio di scrittura creativa per bambini dai 6 ai 10 anni, guidato da Alice Keller. La partecipazione è gratuita ma su prenotazione.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Centro per le Famiglie o la Malatestiana ragazzi tramite i numeri e le email indicate nel programma.