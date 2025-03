Cesena. Ubriaco alla guida, 40enne di Bertinoro alla guida di una Mercedes finisce nel fosso stradale in via Violetti: denunciato e auto sequestrata

Un grave incidente è avvenuto nella serata di martedì 20 agosto in via Violetti, nel quartiere Al Mare, quando un 40enne di Bertinoro, alla guida di una Mercedes, ha perso il controllo del veicolo, finendo la sua corsa in un fosso a lato della strada.

L’incidente si è verificato intorno alle ore 19:00 e ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118 e di una pattuglia della Polizia Locale. Al loro arrivo, gli agenti hanno subito notato lo stato di evidente ebbrezza del conducente e gli hanno chiesto di sottoporsi all’alcol test. Il risultato ha confermato i sospetti, con un tasso alcolemico di 3,74, ben oltre il limite consentito.

Durante gli accertamenti, è emerso che la patente di guida dell’uomo era stata sospesa dal Ministero dell’Interno nel maggio 2023 a causa della temporanea assenza dei requisiti psicofisici necessari per la guida.