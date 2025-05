Cesena. ‘Un fiume di persone’, inaugurata in Biblioteca Malatestiana la mostra sull’alluvione 2023 a cura dell’associazione culturale Barbablù

Sarà fruibile fino a domenica 8 giugno | Ingresso gratuito

È stata inaugurata questa mattina in Biblioteca Malatestiana la mostra ‘Un fiume di persone – Dizionario di un’alluvione’ tratta dal libro, curato dall’associazione culturale Barbablù e dall’Amministrazione comunale, che raccoglie le molte testimonianze di chi ha vissuto in prima persona i giorni di maggio 2023 e i contributi tecnici e scientifici degli esperti. Al momento inaugurale hanno preso parte il Presidente del Consiglio comunale Filippo Rossini, il Direttore scientifico della Biblioteca Malatestiana e Nicolò Mingolini dell’Associazione Barbablù.

La mostra è finanziata dal progetto europeo ‘Times’ di cui sono partner la Fondazione UI Rusconi Ghigi e Anci Emilia-Romagna, finanziato a sua volta da Horizon Europe.

“Con questo primo momento pubblico – commenta il Presidente del Consiglio comunale di Cesena – la città apre ufficialmente il calendario di iniziative dedicate al ricordo dell’alluvione del 2023. Un’occasione non solo per fare memoria, ma anche per tracciare un bilancio puntuale su quanto è stato fatto e su ciò che ancora resta da realizzare, in termini di progettazione e sicurezza del nostro territorio. La pubblicazione curata dall’associazione Barbablù rappresenta un documento prezioso: un reportage corale sull’alluvione del 16 maggio 2023 a Cesena, raccontato attraverso le voci di chi ha vissuto quei giorni in prima linea – cittadini colpiti, volontarie e volontari – arricchito dai contributi della Protezione Civile e del mondo scientifico. Un libro che celebra la resilienza della nostra comunità e invita a guardare con maggiore consapevolezza alle sfide future. Negli spazi della Malatestiana, questo racconto condiviso prende ora forma in una mostra. Un ringraziamento va ad Elisa Rocchi, Francesco Ramilli, Nicolò Mingolini, Raffaele Magnani e Giovanni Barbieri per aver restituito alla città un lavoro così profondo e partecipato, in cui, ne sono certo, ogni cesenate potrà riconoscersi”.

La mostra, composta da 38 pannelli grafici che accompagnano il visitatore in una raccolta di voci, fotografie e illustrazioni per condividere memorie e prepararsi insieme alle sfide future, potrà essere visitata fino a domenica 8 giugno. Esposte alcune pagine del volume che raccontano la vita che la città raccoglie intorno al fiume Savio: dal volontariato civile nei giorni di maggio 2023 passando per le leggende che abitano le rive e gli argini, fino alle speranze che cittadini e cittadine nutrono per la Cesena di domani.

La pubblicazione ‘Un fiume di persone – Dizionario di un’alluvione’ sarà presentato venerdì 16 maggio, alle ore 10:00 al Cinema Eliseo agli studenti presenti e nel pomeriggio di sabato 17 maggio, dalle ore 16:30, presso la palestra della scuola primaria ‘Don Milani’ (evento a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti). Per la programmazione integrale di tutti gli eventi proposti dall’Amministrazione comunale e dalla Presidenza del Consiglio comunale in occasione del secondo anniversario dell’alluvione: https://www.comune.cesena.fc.it/novita/un-fiume-di-persone/.

Cesena, 13 maggio 2025

Comune di Cesena