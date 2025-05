Cesena. ‘Un fiume di persone’, prende avvio il programma di eventi nel secondo anniversario dell’alluvione 2023

Si comincia domani, martedì 13 maggio, in Malatestiana

Sabato 17 maggio restituzione ricostruzione alluvione con il Presidente della Regione Michele De Pascale

L’Amministrazione comunale e la Presidenza del Consiglio comunale promuovono ‘Un fiume di persone’, ricco calendario di eventi che si svolgerà a partire dalla mattinata di domani, martedì 13 maggio con l’inaugurazione, alle ore 11:30, in Biblioteca Malatestiana, della mostra tratta da ‘Un fiume di persone – Dizionario di un’alluvione’, il libro a cura dell’Amministrazione comunale e dell’associazione culturale Barbablù che raccoglie le molte testimonianze di chi ha vissuto in prima persona i giorni di maggio 2023 e i contributi tecnici e scientifici degli esperti.

Nel pomeriggio, alle ore 17:30, si terrà la presentazione del libro ‘Romagna sfigurata’ nell’Aula Magna della Malatestiana, e alle ore 18:30, l’inaugurazione della mostra ‘Terra ferita. La Romagna tra frane, alluvioni e biblioteche da salvare’ negli spazi espositivi della Galleria del Ridotto. Entrambi gli eventi sono a cura di Silvia Camporesi e di Sauro Turroni e godono del patrocinio del Comune. La mostra sarà visitabile nelle giornate di venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 17:00 alle 20.00.

Gli appuntamenti delle giornate di venerdì 16 e sabato 17 maggio coinvolgeranno inoltre scuole, cittadini e diverse realtà del territorio. La due giorni nasce per ricordare gli eventi alluvionali che hanno colpito duramente il territorio comunale il 16 e 17 maggio e si colloca all’interno del progetto europeo TIMES (Technology And Innovation For Maps Of Emergency Social Resilience) – finanziato dal programma Horizon Europe e di cui il Comune di Cesena è capofila.

Si comincia venerdì 16 maggio, alle ore 10:00, al cinema multisala ‘Eliseo’ con ‘Il volontariato spontaneo all’interno delle emergenze’, reading teatrale e incontro con le scuole superiori. Dopo gli eventi istituzionali, l’associazione SpostaMenti prenderà la scena con il reading musicale ‘ZERO’. A seguire lettura ad alta voce de ‘Il Vocabolario dell’alluvione’, nuova pubblicazione a cura dell’Associazione culturale Barbablù e dell’Amministrazione comunale caratterizzata dal racconto delle persone colpite dall’alluvione, ma anche di volontarie e volontari, con i contributi della Protezione Civile, scienziate e scienziati. La mattinata volgerà a conclusione con il talk ‘Il volontariato spontaneo all’interno delle emergenze’ a cura della dottoressa Eva Merloni dell’Agenzia ItaliaMeteo.

Alle ore 15:45 al ponte Vecchio si terrà un test di allerta con l’attivazione delle sirene installate con lo scopo di avvisare acusticamente chi vive a ridosso del fiume in caso di pericolo ma anche per ricordare i drammatici momenti che hanno caratterizzato il pomeriggio del 16 maggio 2023.

La giornata proseguirà alle ore 18:30, al cinema ‘Eliseo’, con il talk del climatologo Luca Mercalli che interverrà, affiancato dal giornalista di QN Resto del Carlino Simone Arminio, su ‘Cambiamenti climatici ed eventi estremi: cosa ci riserva il futuro?’. Luca Mercalli (Torino, 1966), climatologo, direttore della rivista Nimbus, presiede la Società Meteorologica Italiana, associazione nazionale fondata nel 1865. Si occupa di ricerca su climi e ghiacciai alpini, insegna sostenibilità ambientale in scuole e università.

Sabato 17 maggio, alle ore 10:00, in Malatestiana, attraverso la presentazione di una pubblicazione curata dall’Amministrazione comunale e da Matilde Studio, si farà il punto sugli interventi di ripristino e messa in sicurezza progettati, avviati e/o già eseguiti dall’Amministrazione comunale di Cesena sulle infrastrutture stradali danneggiate, si tratta perlopiù di opere che hanno interessato il territorio collinare, e sugli edifici pubblici colpiti da acqua e fango. Interverranno il Sindaco Enzo Lattuca e il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pescale.

La giornata proseguirà nei locali della palestra della scuola primaria ‘Don Milani’ che nei giorni dell’alluvione hanno ospitato un centro di prima accoglienza, raccolta e ridistribuzione beni a tutti i nuclei familiari colpiti dagli eventi. Il pomeriggio sarà avviato alle ore 16:30 con inizio alle ore 17:00 da parte della rete di volontarie e volontari della città. In programma la presentazione del libro ‘Un fiume di persone — Dizionario di un’alluvione’ a cura dell’associazione Barbablù e la messa in scena di ‘ZERO’ reading musicale a cura dell’associazione ‘SpostaMenti’. A seguire momento conviviale a cura della Cucine Popolari Cesena ODV.

Domenica 18 maggio, il Centro di Arti visive e sceniche di via Fusconi, 59, a San Martino in Fiume, nel quartiere Ravennate, apre le porte a tutta la cittadinanza in occasione dell’evento ‘Due anni dopo. Insieme per ricordare’. L’appuntamento è alle ore 20:30. Saranno l’Assessore ai Quartieri e alla Partecipazione Lorenzo Plumari e il Presidente del Quartiere Andrea Alma ad introdurre la serata, nel corso della quale sarà presentato il libro ‘Un fiume di persone. Dizionario di una alluvione’. Alle ore 21:30 la Compagnia teatrale ‘Fuori Scena’ presenterà ‘Allerta rossa’ con la regia di Fabiola Crudeli, scenografia con opere e maschere dell’artista Valerio Balzano. Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile contattare il numero 3472465064.

La programmazione integrale di tutte le iniziative legate al secondo anniversario dell’alluvione è reperibile sul sito del Comune: https://www.comune.cesena.fc.it/novita/un-fiume-di-persone/.

Cesena, 12 maggio 2025

Comune di Cesena