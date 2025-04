Cesena. Una concreta risposta ai bisogni delle famiglie, il Comune lavora all’organizzazione dei centri estivi e dà il via all’accreditamento per i gestori privati

In vista della conclusione dell’anno scolastico 2024-2025, i soggetti gestori privati di Centri estivi per la fascia di età 3-13 anni che operano a Cesena o che svilupperanno la propria attività sul territorio comunale, potranno presentare domanda di accreditamento per la durata di tre anni, dal 2025 al 2027 (eventualmente prorogabile per ulteriori 2 annualità).

L’accreditamento è necessario ai fini della concessione di eventuali contributi regionali e statali, nonché dei contributi comunali finalizzati alla promozione di attività estive previsti dal “Codice delle norme regolamentari in materia di servizi educativi, istruzione e diritto allo studio” del Comune di Cesena.

“Quella dei centri estivi – commenta l’Assessora alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi – è una proposta a cui teniamo in modo particolare potenziata di anno in anno per fornire una risposta efficiente e tempestiva alle famiglie. Come avviene in relazione al percorso scolastico, anche in questo caso l’Amministrazione comunale è attenta alla qualità dell’offerta educativa nella pluralità delle iniziative e delle attività proposte anche durante i mesi estivi a bambini e ragazzi fino ai 14 anni. A tal riguardo, con lo scopo di assicurare al territorio questa stessa risposta e guardando all’organizzazione dei prossimi anni, avviamo ora l’iter per l’accreditamento che interessa i soggetti gestori privati di Centri estivi che hanno sede legale nel territorio comunale o che svilupperanno l’attività del centro estivo nell’ambito dello stesso, per la fascia di età 3-13 anni, in possesso dei requisiti previsti dal Bando. Tali soggetti dovranno presentare un progetto basato su attività educative a favore di minori, particolarmente attento all’inclusione e al coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi con disabilità”.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 13:00 di martedì 22 aprile 2025. Per tutte le informazioni, il bando, la modulistica, le istruzioni di compilazione, si rimanda alla pagina dedicata: https://www.comune.cesena.fc.it/servizio/accreditamento-dei-gestori-di-attivita-estive-per-bambini-3-13-anni.

Cesena, 3 aprile 2025