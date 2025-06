Cesena, ‘Una parola per non morire’: Sandra Bonzi presenta il 18 giugno il nuovo romanzo alla Biblioteca Malatestiana

Mercoledì 18 giugno, alle ore 20:30, l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana di Cesena ospiterà un incontro con l’autrice Sandra Bonzi, che presenterà il suo ultimo romanzo ‘Una parola per non morire’ (Garzanti). L’evento, organizzato da Librerie Giunti al Punto in collaborazione con la Biblioteca Malatestiana, è ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Dopo il successo delle prime due avventure della sua protagonista Elena Donati, giornalista con istinto da detective, Bonzi torna con un nuovo caso ambientato a Milano. Nel romanzo, la misteriosa scomparsa di una ragazzina scuote la città, mettendo a dura prova genitori distrutti e un’intera comunità. Tra drammi familiari, ironia e misteri, Elena cerca di districarsi anche tra le complicazioni della propria vita privata, segnata da genitori anziani appena separati, un marito appassionato di bici e figli che portano caos in casa.

L’autrice troverà rifugio e nuove piste investigative in un bistrot-libreria, aperto dal padre e dalla sua nuova compagna, dove si celano ulteriori segreti. La narrazione esplora con delicatezza e suspense come la vita e la letteratura sappiano riservare sorprese e colpi di scena.

Sandra Bonzi, nata a Bolzano e residente a Milano, è una giornalista e scrittrice con una carriera consolidata in televisione, cinema e stampa. Tra le sue opere più note, alcune sono state opzionate per serie TV, tra cui i romanzi pubblicati con Garzanti.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti del thriller e della letteratura contemporanea.