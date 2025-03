Cesena, Valentino Pieri compie 100 anni: il Sindaco Enzo Lattuca gli augura buon compleanno

Un secolo di vita ricco di esperienze, storie e momenti che si intrecciano con la città di Cesena. Valentino Pieri, originario di Montereale e ora residente a San Cristoforo, ha festeggiato il suo centesimo compleanno circondato dall’affetto della famiglia e degli amici. Alla celebrazione, che si è tenuta in famiglia, ha partecipato anche il Sindaco Enzo Lattuca, che ha portato gli auguri dell’intera città.

Nel giorno del suo centesimo compleanno, Pieri è stato accolto con affetto dalla moglie e dalle due figlie, che ne hanno tracciato il profilo come un uomo serio, onesto, creativo e con un forte amore per la famiglia. “Un uomo di poche parole, ma di molti fatti”, sottolineano le figlie, ricordando la sua dedizione al lavoro e la passione per il lavoro del legno, anche dopo il pensionamento.

Il Sindaco Enzo Lattuca ha condiviso il suo orgoglio nel partecipare a un evento così significativo: “Il raggiungimento del centesimo anno di vita rappresenta un traguardo che va celebrato insieme ai propri cari e con l’intera comunità, portando gioia e soddisfazione. I racconti delle esperienze dei nostri concittadini sono parte della nostra memoria collettiva. Per questo motivo, abbiamo avviato il progetto ‘Memoteca’, un’iniziativa che raccoglie testimonianze dal Novecento”.

Valentino Pieri ha vissuto una vita segnata dall’amore per la propria famiglia e dalla serietà nel lavoro, contribuendo alla comunità e arricchendo il panorama culturale e artigianale cesenate.