Cesena, Vallata del Savio: corso di formazione per assistenti familiari

Torna il corso di formazione gratuito per assistenti familiari, rivolto a chi desidera acquisire competenze nel settore dell’assistenza domiciliare. L’edizione 2025 si terrà dal 7 maggio al 25 giugno, e sarà dedicata in particolare ai residenti dei comuni di Mercato Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto, nella splendida Vallata del Savio.

Organizzato dall’Azienda ai Servizi della persona del distretto Cesena-Valle Savio, in collaborazione con Ausl Romagna, Regione Emilia-Romagna e Comune di Sarsina, il corso prevede 7 incontri tematici con esperti del settore socio-sanitario. Le lezioni si terranno presso la sala dell’Ufficio turistico IAT di Sarsina (via IV Novembre, 13) e affronteranno temi fondamentali per la formazione degli assistenti familiari, tra cui: comunicazione e relazione nel lavoro di cura, assistenza al movimento, dieta e alimentazione, gestione dei rischi sanitari, demenza e animazione nel tempo libero.

Al termine del corso, i partecipanti che supereranno il test finale riceveranno un attestato di partecipazione riconosciuto in tutti i distretti regionali aderenti al programma formativo. Il corso è completamente gratuito.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare i tutor del corso dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 13:30, al numero 331 1936146, o lo Sportello Sociale dei Comuni della Valle Savio allo 377 1936146. È anche possibile scrivere a risorse.anziani@aspcesenavallesavio.eu.