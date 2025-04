Cesena, viabilità modificata: interventi lungo via Emilia Ponente, via Linaro e zona Stazione

A Cesena, importanti lavori stanno portando a modifiche nella viabilità per consentire lo svolgimento degli interventi. Dal 17 al 24 aprile, piazza Giorgio Sanguinetti, nel tratto tra viale Europa e Corso Roma, sarà regolata da un senso unico alternato gestito da movieri o semafori. Questo accorgimento è necessario per permettere alla ditta Coromano di Bertinoro di proseguire con il progetto di rigenerazione urbana nell’area della stazione.

Nuova fase per la pista ciclabile su via Emilia Ponente

Dal 18 aprile al 9 giugno, via Emilia Ponente, tra la rotonda “Paul Harris” e la rotonda Diegaro, sarà interessata da un ulteriore senso unico alternato. L’intervento riguarda il tombinamento degli scoli consorziali e la realizzazione di un tratto della bicipolitana, parte del più ampio progetto di mobilità sostenibile della città.

Modifiche in via Linaro

Anche via Linaro vedrà un senso unico alternato dal 18 aprile al 30 maggio per consentire i lavori sulla pista ciclabile Borgo Rose. Anche qui, semafori o movieri garantiranno una regolazione del traffico sicura ed efficace.

Invito alla prudenza

Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a rispettare le indicazioni sul posto, contribuendo così al regolare svolgimento dei lavori e alla sicurezza di tutti.