Cesena, “Voci dal mondo dei Tolki”: la performance di Astreo

Sabato 12 aprile, alle 18:30, Casa di Gesso ospita l’esito pubblico del secondo modulo del progetto Astreo, una serie di imprese artistiche rivolte a ragazze e ragazzi dai 13 ai 19 anni. L’evento, che si terrà in via Braghittina 879, rappresenta il culmine di un intenso percorso di formazione che ha coinvolto 14 giovani, guidati dalle artiste locali Alice Keller, Alice Tamburini e Roberta Magnani, in un’esperienza di drammaturgia, poesia, danza e teatro.

La performance, dal titolo “Voci dal mondo dei Tolki”, vedrà in scena i partecipanti che, attraverso un lavoro collettivo, hanno dato vita a un copione ispirato a “I Tolki” di Ida Travi. Partendo dalla lettura dei testi, i ragazzi hanno esplorato il corpo, la voce e le emozioni, creando una storia che riflette le loro esperienze, i loro sogni e desideri.

Astreo, infatti, è un laboratorio di arte performativa che mira a fornire ai giovani un’opportunità per esplorare e esprimere se stessi attraverso il teatro e le arti contemporanee. Con il supporto del Ministero della Cultura, il progetto è parte del programma Radure, che si propone di stimolare la creatività giovanile e favorire il dialogo tra generazioni attraverso il linguaggio artistico.

L’evento è gratuito, ma è consigliata la prenotazione. Per maggiori informazioni e per prenotazioni, è possibile contattare il numero 347 7748822 o scrivere a astreo_imprese_artistiche. Un’occasione unica per scoprire i talenti giovanili e sostenere la cultura locale.