Cesenatico, 47enne si rifiuta di mostrare i documenti e aggredisce i carabinieri, arrestato   

La decorsa mattinata, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesenatico hanno arrestato un uomo di 47 anni, presunto responsabile dei reati di “violenza, minaccia e resistenza a P.U.” che, nella circostanza, è stato anche denunciato per “oltraggio a P.U.”, “rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale”, “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere” e segnalato, alla Prefettura di Forlì-Cesena, per uso personale di stupefacenti.

I militari sono intervenuti a seguito di segnalazione di disordini durante una manifestazione. Giunti sul posto, hanno identificato un uomo che, alla loro vista, proferiva frasi oltraggiose nei loro confronti. Dopo aver riportato la situazione alla calma, i Carabinieri hanno proceduto all’identificazione dell’uomo che, rifiutandosi di esibire un documento di identità e di fornire le proprie generalità, ha tentato di allontanarsi, aggredendo fisicamente i militari. L’uomo è stato prontamente contenuto e immobilizzato anche attraverso l’utilizzo del c.d. spray al peperoncino. La successiva perquisizione personale permetteva di rinvenire, all’interno del suo zaino, un cutter con lama di media dimensione ed un attrezzo multiuso composto da cacciavite, pinza e lame di vario tipo (sottoposti a sequestro penale), oltre ad un involucro contenente 1,3 gr. di hashish a suo dire detenuto per uso personale (sottoposta a sequestro amministrativo).

Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, trattenuto nelle camere di sicurezza del comando Compagnia Carabinieri di Cesenatico in attesa del giudizio di convalida. In sede di udienza il Giudice, convalidando l’attività dei Carabinieri e, in attesa della nuova udienza, ha disposto l’obbligo di presentazione tre volte la settimana al comando Carabinieri competente.

