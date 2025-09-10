Cesenatico. Abbandono di rifiuti: deferito un 50enne

Gli agenti della polizia locale hanno individuato un ingente quantitativo di mobilio in via Curiel

Cesenatico, 10 settembre 2025_ Nella giornata di domenica – a seguito di segnalazione giunta presso la Centrale Operativa – un equipaggio della Polizia Locale si è recato in via Curiel per accertare l’abbandono di un ingente quantitativo di mobilio verosimilmente derivante dall’attività di sgombero di un vicino campeggio. Attraverso l’analisi di alcuni documenti abbandonati da ignoti e grazie al fondamentale contributo di un Agente della Polizia Locale di Cesena che, libero dal servizio, aveva notato un autocarro colmo di rifiuti fermarsi proprio a bordo della via, gli operatori hanno avviato una repentina attività d’indagine che ha consentito di attribuire il rifiuto ad un Camping di Cervia. La titolare dell’attività ha negato ogni responsabilità riferendo di essersi affidata ad una ditta del ravennate che avrebbe dovuto conferire correttamente il rifiuto presso idoneo centro di raccolta. Gli sviluppi investigativi hanno portato ad individuare in un 50enne italiano che ha subito confermato di aver abbandonato il mobilio a bordo strada. Per i fatti sopra esposti l’uomo è stato deferito in stato di libertà e, alla luce delle recenti modifiche in materia ambientale, gli agenti hanno provveduto al ritiro della patente di guida ai fini della sospensione.

Le parole dell’assessore Mauro Gasperini e del Comandante Alessio Rizzo

«I reati di carattere ambientale creano un danno alla collettività anche dal punto di vista sociale e ringrazio i nostri agenti che hanno individuato questa situazione e vi hanno posto rimedio in brevissimo tempo», le parole dell’assessore Mauro Gasperini.

