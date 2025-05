Cesenatico accoglie i Campionati Nazionali di Ginnastica Artistica Libertas: attesi 1.200 atleti da tutta Italia

Sarà un lungo fine settimana all’insegna dell’eleganza, della forza e della tecnica quello che si prepara a vivere Cesenatico, pronta a trasformarsi nella capitale nazionale della ginnastica artistica. Da giovedì a domenica, le tensostrutture dell’Accademia Acrobatica ospiteranno i Campionati Nazionali Libertas, con la partecipazione di 1.200 atlete e atleti provenienti da ogni parte d’Italia.

L’evento, riservato a diverse categorie – dalle piccolissime ginnaste di 5 anni fino alle ragazze di 20 – vedrà una significativa rappresentanza di squadre lombarde, ma anche società sportive in arrivo da Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Trentino, Lazio e persino Val d’Aosta. Un vero e proprio mosaico tricolore, riunito sulla riviera romagnola nel cuore della primavera sportiva.

Le gare si svolgeranno da giovedì a sabato con orario continuato dalle 9 alle 20, mentre domenica si disputeranno le ultime prove e, a partire dalle 14.20, si terrà la cerimonia di premiazione.

L’Accademia Acrobatica di Cesenatico si conferma, anche quest’anno, sede ideale per eventi di portata nazionale. Una struttura che negli anni ha investito in impianti, logistica e accoglienza, trasformandosi in un vero e proprio “villaggio dello sport” affacciato sul mare. Non è un caso che la Libertas abbia scelto di consolidare qui una delle sue manifestazioni di punta, grazie anche alla posizione strategica del centro, facilmente raggiungibile da ogni angolo del Paese.

Secondo gli organizzatori, l’evento rappresenta il culmine di un percorso iniziato a livello provinciale e regionale, in un contesto in cui la ginnastica artistica è in costante crescita. La manifestazione non solo valorizza il talento delle giovani atlete, ma offre anche un’opportunità formativa per istruttori e giudici, coinvolti durante tutto l’anno in corsi di aggiornamento promossi dalla Libertas.

L’organizzazione è affidata a un team esperto e collaudato, coordinato dalla presidenza bresciana di Libertas con la collaborazione di referenti nazionali del settore e una squadra di giudici qualificati. Un lavoro corale che ogni anno porta a Cesenatico centinaia di famiglie e appassionati, generando un indotto importante per l’intero territorio.

L’evento è anche l’ennesima conferma della capacità dell’Accademia Acrobatica di attrarre eventi sportivi di alto livello. Con due appuntamenti Libertas già calendarizzati annualmente, la struttura si è ormai guadagnata un posto di rilievo nel panorama sportivo italiano.

Con circa 3.500 iscritti nel solo settore della ginnastica artistica, la Libertas si conferma una delle realtà associative più dinamiche nel mondo dello sport dilettantistico italiano, capace di coniugare agonismo e crescita personale in un ambiente formativo di eccellenza.