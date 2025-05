Cesenatico. Adeguamento e manutenzione dei giochi: investiti oltre € 160.000

Cesenatico Servizi si sta occupando dell’adeguamento delle attrezzature ludiche sul territorio

Cesenatico, 27 gennaio 2025_ Prosegue il lavoro di manutenzione e adeguamento normativo dei giochi del territorio comunale, operazione eseguita dai tecnici di Cesenatico Servizi coadiuvati da un ispettore abilitato. Quest’ultimo – addetto alle verifiche – ha eseguito un controllo e una mappatura di tutte le attrezzature ludiche presenti a Cesenatico. Grazie a questo intervento sono stati individuati i giochi che necessitano di manutenzione e adeguamento e quelli invece da rimuovere perché non la sicurezza non è più garantita.

Gli interventi riguardano i giochi presenti nel Parco di Ponente e nel Parco di Levante, nei Giardini al Mare, nelle aree verdi diffuse, nei giardini degli edifici scolastici di Sala, Cannucceto, Madonnina, Villamarina, Bagnarola. L’investimento per i lavori è di € 163.000.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«Insieme a Cesenatico Servizi stiamo portando avanti questo importante lavoro di controllo e manutenzione. In alcuni casi siamo stati costretti alla rimozione perché le attrezzature non erano a norma di legge e so che questo può aver creato dei malumori ma è stato fatto per garantire la sicurezza di tutti. Seguirà ora una pianificazione per sostituire gradualmente le attrezzature che non ci sono più», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.

Comune di Cesenatico