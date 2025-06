Cesenatico. Al via i lavori alla Media Arfelli: investimento da 1 milione di euro

Adeguamento sismico con fondi del PNRR, l’attività didattica dell’anno scolastico 2025/2026 sarà svolta alla scuola Saffi

Cesenatico, 24 giugno 2025_ Si apre ufficialmente il cantiere per l’adeguamento sismico della scuola media “Dante Arfelli” di via Sozzi con l’importante investimento di € 1.000.000 che arriva dal PNRR e che permette all’amministrazione comunale di intervenire su uno degli edifici scolastici chiave del territorio. Ad eseguire i lavori sarà il Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro “Ciro Menotti”di Ravenna con un ribasso in sede di gara dell’11,5%. Il Consorzio ha indicato quale esecutore materiale l’impresa CAMS di Reggiolo, specializzata in adeguamenti sismici con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. Il cantiere è stato consegnato, l’impresa è già all’interno della struttura e già da lunedì 30 giugno le operazioni entreranno nel vivo. I lavori – da regolamento PNRR – avrebbero scadenza a marzo 2026 con la possibilità sempre più concreta dell’arrivo di una proroga. L’attività didattica degli alunni per l’intero anno scolastico 2025/2026 verrà svolto all’ex scuola Saffi in modo da poter garantire maggiore velocità nei lavori e soprattutto per garantire incolumità ad alunne, alunni, famiglie e a tutto il personale scolastico.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«Quello della Arfelli sarà un cantiere impegnativo che dovrebbero occupare i tempi e gli spazi adeguati ma sarà un cantiere che inciderà moltissimo su una scuola cruciale per il territorio. Stiamo portando avanti un lavoro strutturale e ampio su tutti gli edifici scolastici del nostro territorio. Siamo intervenuti sulla scuola di Sala, poi sulla “Saffi” per il miglioramento e l’efficientamento sismico e recentemente abbiamo inaugurato il nuovo Polo di viale Torino. Nel bilancio di previsione abbiamo inoltre già inserito gli interventi sulla scuola elementare Caboto e sulla scuola elementare di Villalta oltre alla realizzazione del nuovo asilo nido in via Leone», le parole del sindaco Matteo Gozzoli».

Comune di Cesenatico