Cesenatico. Al via i lavori per il nuovo asilo nido di Via Leone

Cesenatico, 20 settembre 2025_ Sono partiti in questi giorni i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido di via Leone ad opera della ditta Lacky srl di Imola. La fine delle operazioni è prevista per la primavera del 2026: il finanziamento del PNRR ammonta a € 330.000,00 arrivati tramite un decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito per il “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”; con l’ultima variazione di bilancio approvata in Consiglio Comunale sono stati stanziati ulteriori € 150.000 di fondi comunali per la creazione della sezione lattanti dai 4 ai 9 mesi, attualmente non presente sul territorio comunale. I posti disponibili in totale saranno 80 e la fine lavori è prevista per la primavera del 2026.

Intanto, per l’anno educativo 2025/2026 il Comune di Cesenatico ha azzerato intanto le liste d’attesa. Le domande per il nido “Piccolo Mare” a gestione diretta e per il nido “L’Arcobaleno” in concessione sono state in totale 87, di cui 37 conferme e 50 nuove iscrizioni. Le richieste delle famiglie sono state tutte soddisfatte e sono stati opzionati anche 15 posti comunali extra a tempo pieno per il nido “L’arcobaleno” nel caso alcune famiglie presentino domanda tardiva.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«Sono partiti i lavori di uno dei progetti a cui teniamo di più perché andrà a rispondere a un’esigenza cruciale delle famiglie di Cesenatico, con la creazione di nuovi posti nido e della sezione lattanti. Partiamo dall’azzeramento delle liste d’attesa che abbiamo raggiunto per questo anno educativo e non vogliamo fermarci qui», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

«Una nuova struttura è un potenziamento centrale per la nostra offerta educativa e una sfida che era il momento di affrontare. Cerchiamo di essere vicini alle famiglie con questi servizi così importanti, cercando di fare sempre meglio», le parole dell’assessore Emanuela Pedulli