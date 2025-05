Cesenatico. Approvata la variazione di bilancio per la pubblica illuminazione in via Vetreto e la progettazione dei lavori per la scuola “Caboto”

Oltre € 220.000 euro per questi due importanti interventi, ieri sera il Consiglio Comunale ha approvato la delibera con 10 voti favorevoli e 4 contrari

Cesenatico, 29 gennaio 2025_ Il Consiglio Comunale ha approvato ieri sera una variazione di bilancio necessaria a finanziare l’intervento di realizzazione della pubblica illuminazione in via Vetreto e la progettazione dei lavori per la scuola “Leonardo da Vinci” di via Caboto: per il primo intervento sono stati stanziati € 148.000 mentre per la progettazione l’investimento sarà di € 76.000. La delibera è stata approvata con 10 voti favorevoli e 4 voti contrari.

La pubblica illuminazione in via Vetreto permetterà un’estensione dell’impianto di 2.5 chilometri dall’incrocio con via del Mare fino a via Capannaguzzo. Questo prolungamento era stato richiesto più volte dal comitato di zona di Sala in quanto si tratta di una delle strade che collega la frazione a Ruffio. Per la scuola di via Caboto invece si tratta del progetto necessario per poter realizzare un intervento di miglioramento sismico, continuando così l’opera che ha coinvolto e sta coinvolgendo tutti gli edifici scolastici del territorio.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«Queste due voci contenute all’interno della variazione di bilancio aprono due fronti importanti nell’operato di questa amministrazione: l’attenzione alle frazioni e alle aree interne con un prolungamento della pubblica illuminazione richiesto da tempo dal comitato di zona e il grande lavoro sugli edifici scolastici che non ne sta lasciando indietro nemmeno uno e che non era mai stato fatto in precedenza. La variazione contiene inoltre alcuni adeguamenti dovuti alla revisione dei prezzi e finanziamenti PNRR ricevuti che hanno “liberato” delle risorse come nel caso del nuovo asilo nido che verrà realizzato in via Leone», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

Comune di Cesenatico