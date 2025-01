Cesenatico. Armato di coltello minaccia il titolare di un supermercato: denunciato 35enne

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Cesenatico hanno denunciato un uomo di 35 anni per minaccia aggravata e porto abusivo di armi. L’intervento delle forze dell’ordine è stato sollecitato da una chiamata al 112 da parte del proprietario di un supermercato, che segnalava di essere stato minacciato da un giovane armato di coltello.

I militari sono intervenuti rapidamente, riuscendo a individuare e fermare il sospetto mentre tentava di allontanarsi dal luogo dell’incidente. Durante la perquisizione, è stata rinvenuta un’arma da taglio, nascosta all’interno di un marsupio, che è stata sequestrata.

Secondo le prime informazioni, l’uomo, originario di un’altra regione ma residente a Cesenatico, avrebbe agito per motivi futili, legati alla sensazione di essere osservato. Fortunatamente, l’episodio non ha avuto conseguenze gravi per il personale del supermercato o per i clienti presenti.