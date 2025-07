Cesenatico, bimbo di 4 anni ritrovato dopo ore di ricerche: era al mare!

Una mattinata di grande apprensione ieri a Cesenatico, dove un bambino di appena quattro anni è scomparso da casa per alcune ore, scatenando una vasta mobilitazione di forze dell’ordine e cittadini. L’allarme è scattato intorno alle 10:30 in una abitazione di via Tiziano, una traversa del lungomare.

Il piccolo, lasciato sotto la custodia di un’amica della madre mentre quest’ultima si recava al lavoro, è riuscito a uscire dall’appartamento probabilmente a causa di una momentanea distrazione della babysitter. Nonostante le immediate ricerche da parte della donna, il bambino si è allontanato, facendo perdere le sue tracce.

Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente: i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno avviato un’intensa battuta di ricerca nel quartiere e nelle vie circostanti. In supporto alle ricerche è stato impiegato anche un elicottero decollato dalla base di Forlì, che ha sorvolato l’area di Valverde per scandagliare dall’alto la zona. A dare man forte sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale.

La tensione ha lasciato spazio al sollievo nel primo pomeriggio, quando una donna presente nel Bagno 2000 di Valverde ha notato un bambino senza sorveglianza, che si è rivelato essere proprio il piccolo scomparso. Il bimbo è stato subito affidato alla madre, che ha potuto tirare un sospiro di sollievo.

Le forze dell’ordine hanno raccolto le testimonianze e stanno svolgendo gli accertamenti per valutare eventuali responsabilità della babysitter cui era stato affidato il bambino.