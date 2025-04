Cesenatico. Caccia al conducente di una Ford Focus dileguatasi dopo aver urtato una moto con un minorenne a bordo. Il ragazzo non è grave

Si è scontrato con una moto per poi dileguarsi immediatamente il conducente di una Ford Focus. La moto era di tipo enduro e guidata da un minorenne proveniente da Rimini. La polizia sta cercando attivamente il conducente della Ford Focus coinvolta nell’incidente con il giovane centauro a Cesenatico. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio all’incrocio all’inizio della località costiera, vicino alla rotonda tra la ss16 e la via Cesenatico. Questo incrocio è stato teatro di un incidente mortale nei giorni scorsi, in cui un ciclista è caduto all’indietro dopo essere stato colpito da un’automobile. I soccorritori hanno prestato assistenza al giovane ferito e gli hanno messo un collarino. Fortunatamente, le condizioni del ragazzo non sembrano essere gravi.