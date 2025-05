Cesenatico capitale dello sport: Ju Jutsu, Hip Hop e Ginnastica artistica protagonisti nel weekend

La città si prepara a vivere un intenso weekend all’insegna dello sport con tre manifestazioni di livello nazionale che trasformeranno gli impianti di Accademia Acrobatica di Ponente in un vivace punto di riferimento per appassionati di arti marziali, danza urbana e ginnastica artistica.

Ju Jutsu tra tecnica e filosofia orientale

Sabato sarà la volta dei praticanti di Ju Jutsu tradizionale, con circa 100 atleti impegnati in uno stage tecnico e raduno nazionale organizzato da Hontai Yoshin Ryu Italia, la filiale italiana dell’antica scuola giapponese fondata nel 1660. In programma anche il primo torneo sperimentale di Kumi-bo, una disciplina affascinante che prevede l’uso di un bastone lungo 183 centimetri, capace di dare vita a combattimenti dinamici e spettacolari.

A guidare l’evento il maestro Stelvio Sciutto, fondatore della scuola in Italia, affiancato dal figlio Luca e dai maestri Ivan Serpau, Riccardo Baucia e Alessandro Ormas. La filosofia alla base dell’arte marziale è quella del salice che si piega ma non si spezza, una metafora che esalta l’adattabilità e la resilienza come forze interiori più potenti della pura forza fisica.

Hip Hop internazionale con Istvan Pali

Nel mondo della street dance, riflettori puntati su Istvan Pali, icona dell’Hip Hop europeo e membro di spicco del gruppo R3D One di Budapest. A organizzare l’incontro l’italo-spagnolo Johnny Street, presidente di Europe Hip Hop Movement, che ha richiamato a Cesenatico oltre 70 giovani ballerini per un training intensivo in preparazione all’Europe Street Dance Cup, in programma la prossima settimana a Riccione.

Un’occasione unica per respirare energia internazionale e contaminazione artistica, in uno scambio generazionale e culturale all’insegna del movimento.

Ginnastica artistica, 350 atlete in pedana

Chiude il fine settimana sportivo il Campionato interregionale di Ginnastica artistica, organizzato da Uisp Emilia-Romagna. La manifestazione coinvolgerà 350 atlete provenienti da Emilia-Romagna, Marche e Lazio, suddivise per fasce d’età e specialità, dalle giovanissime di 10 anni alle senior over 20.

Secondo l’organizzatrice Sara Riccò, si tratta di una grande occasione di confronto per le ginnaste che si sfideranno in un clima agonistico ma anche formativo, valorizzando il talento e la passione in uno degli sport più completi e impegnativi.