Cesenatico, carenza insegnanti alla scuola “Aldini”. Il sindaco Gozzoli e l’assessore Pedulli incontrano le famiglie: “Stiamo cercando soluzioni»

Nella giornata di lunedì 3 giugno si è tenuto un incontro tra le famiglie dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia “Mirco Aldini” di Cannucceto, il sindaco Matteo Gozzoli, l’assessore alla scuola Emanuela Pedulli e la dirigente scolastica Santarsiero. Tema centrale: l’impossibilità, per l’anno scolastico 2025/2026, di attivare una seconda sezione a tempo pieno, a causa della mancata assegnazione di personale da parte del Provveditorato.

L’Amministrazione comunale è stata coinvolta solo a partire dal 22 maggio, quando la dirigente ha comunicato alle famiglie l’impossibilità di garantire il tempo pieno a causa della riduzione degli iscritti negli ultimi tre anni e della conseguente assegnazione di un insegnante in meno rispetto all’anno precedente.

Dopo un confronto avvenuto venerdì scorso tra il Comune e la Dirigente, è stata valutata la possibilità di indirizzare le famiglie verso altri plessi del 1° Circolo Didattico in cui vi sia disponibilità per il tempo pieno. In particolare è stata suggerita la scuola dell’infanzia “La Vela” di Madonnina, distante circa 1,5 km dal plesso di Cannucceto.

«Comprendiamo il disappunto delle famiglie – hanno dichiarato Gozzoli e Pedulli – ma l’iter delle iscrizioni e l’assegnazione degli insegnanti non è competenza comunale. Ci siamo subito attivati con la Dirigente e il Provveditorato per cercare soluzioni alternative, consapevoli dell’importanza del tempo pieno per tante famiglie».

Attualmente, sul territorio comunale di Cesenatico sono presenti 7 scuole dell’infanzia statali (4 nel Circolo I, 3 nel Circolo II), oltre a 2 scuole paritarie. L’amministrazione ha garantito di rimanere in contatto con il Provveditorato per valutare ulteriori sviluppi, alla luce anche delle richieste emerse nel corso della riunione con i genitori.