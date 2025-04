Cesenatico. Chiusure notturne per dare il via al piano asfalti. I lavori partiranno questa sera in alcuni snodi della città

Cesenatico, 22 aprile 2025_ Partiranno questa sera alcuni lavori “speciali” per il piano asfalti 2025 con i lavori svolti in notturna per non gravare sul traffico cittadino. Si comincia dalle 20 di questa sera – martedì 22 aprile – fino alle 6 del 23 aprile con il divieto di transito nel sottopasso di viale Trento che si replicherà anche dalle 20 del 23 aprile fino alle 6 del 24 aprile; si continua poi dalle ore 20 del 23 aprile fino alle ore 6 del 24 aprile con restringimento della carreggiata e senso unico alternato nella rotatoria sotto al cavalcavia della SS16 in corrispondenza con via Cesenatico che si replicherà anche dalle 20 del 24 aprile fino alle 6 del 25 aprile; infine, dalle 20 del 23 aprile fino alle 6 del 24 aprile restringimento della carreggiata e senso unico alternato nella rotatoria di via Fossa nel raccordo verso il cavalcavia di Valverde che si replicherà dalle 20 del 24 aprile fino alle 6 del 25 aprile.

Qualora le operazioni si svolgessero in un tempo minore del previsto si provvederà a riaprire le sedi stradali in anticipo.