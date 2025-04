Cesenatico. Continuano le potature su tutto il territorio comunale

Le operazioni andranno avanti in queste settimane

Cesenatico, 15 gennaio 2025_Cesenatico Servizi è al lavoro per le vie della città con le potature previste dal piano di manutenzione del verde pubblico. Nei giorni scorsi le operazioni si sono concentrate su via Saffi, via Leonardo da Vinci, e via Verdi e ieri erano in corso in via Anita Garibaldi.

Questi interventi ordinari arrivano dopo quelli di alleggerimenti effettuati nel corso del 2024 in seguito agli eventi alluvionali che hanno interessato Cesenatico. Gli operatori di Cesenatico Servizi hanno “alleggerito” numerosi esemplari di pini domestici – più di 100 – tra viale Carducci e viale Roma.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«Ringrazio gli operatori di Cesenatico Servizi che sono al lavoro per le potature sfruttando questo momento dell’anno. Stiamo mettendo in opera il piano di manutenzione del verde dopo gli interventi straordinari dei mesi scorsi per curare il nostro patrimonio “verde” dopo il maltempo che ci aveva colpito», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.