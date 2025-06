Cesenatico. Controlli della polizia locale: quattro automobilisti fermati per guida in stato di ebrezza e due perquisizioni

Dall’inizio di giugno sono ripresi i servizi serali della Polizia Locale fino all’una di notte

Cesenatico, 11 giugno 2025_ Dal 1° giugno sono ripresi i servizi serali da parte degli equipaggi della Polizia Locale impegnati fino all’una di notte. L’attività è stata indirizzata alla prevenzione del fenomeno della guida in stato d’ebbrezza e alla repressione delle condotte che creano problemi di sicurezza urbana.

Sono stati quattro gli automobilisti – di cui due deferiti alla competente autorità giudiziaria – fermati per guida in stato d’ebbrezza alcolica, in alcuni casi anche oltre il doppio del limite consentito. Un equipaggio del nucleo sicurezza urbana e polizia giudiziaria inoltre ha proceduto al controllo degli occupanti di un veicolo notato viaggiare ad alta velocità lungo la via De Amicis. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire un coltello a serramanico e circa 20 grammi di sostanza stupefacente. Ne è scaturita una denuncia a piede libero per l’ipotesi di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e spaccio di stupefacenti. Sorte diversa per un cittadino egiziano colto dagli uomini del nucleo aggirarsi in prossimità della pineta di Zadina. L’uomo ha opposto una forte resistenza al controllo cercando di guadagnarsi la fuga scagliando al cospetto di un agente il monopattino elettrico su cui viaggiava provocando lesioni guaribili in 5 giorni. Immobilizzato e perquisito, il giovane, gravato da numerosissimi precedenti, è stato trovato in possesso di diverse dosi di sostanze stupefacenti pronte ad essere cedute. Arrestato in flagranza di reato per resistenza, lesioni e spaccio, è stato giudicato per direttissima e sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Le parole dell’assessore Mauro Gasperini e del comandante Alessio Rizzo

«L’estate che è già partita è da sempre un periodo intenso per Cesenatico e la Polizia Locale mette in campo ancora più impegno e attenzione per il controllo del territorio. Voglio fare i complimenti al comandante e agli agenti che stanno pportndo a termine diverse operazioni importanti», il commento dell’assessore Mauro Gasperini.

«Stiamo aumentando gli equipaggi in servizio al fine di far fronte alle numerose esigenze del territorio, soprattutto durante l’intensa stagione estiva. La collaborazione con i comandi di Cesena e dell’Unione Rubicone e Mare è funzionale al pattugliamento del territorio e questa sinergia sta portando a ottimi risultati. I controlli sono serrati anche in ambito commerciale, finalizzati al rispetto del regolamento e a tutela del decoro», le parole del comandante Alessio Rizzo.

