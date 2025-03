Cesenatico. Da martedì 1° aprile aprono le iscrizioni per i centri estivi comunali

Le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 30 aprile e possono aderire bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni residenti nel territorio comunale

Cesenatico, 26 marzo 2025_Da martedì 1° aprile aprono le iscrizioni per i centri estivi comunali e possono aderire bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni residenti nel territorio comunale di Cesenatico. I posti disponibili sono suddivisi tra: “Centro Estivo per l’Infanzia” – presso scuola dell’infanzia Arcobaleno, via Vespucci n. 15; “Parco Giochi Estivo” (scuola primaria) – presso scuola primaria Leonardo da Vinci, via Caboto n.21; “Centro Estivo “Adolescenti” (scuole medie) – presso scuola primaria Leonardo da Vinci, via Caboto n.21. La presentazione delle domande dovrà avvenire esclusivamente on line, accedendo tramite credenziali SPID alla piattaforma dedicata disponibile sul sito comunale.

Nell’estate 2024 si sono registrate 132 iscrizioni totali di cui 54 della scuola dell’Infanzia, 61 della scuola Primaria e 15 delle scuole medie.