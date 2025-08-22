Cesenatico, da settembre ripartono i lavori sul Molo di Levante

Dopo la sospensione estiva, dalla fine di settembre riprenderanno i lavori sul Molo di Levante, con interventi concentrati sulla parte terminale della banchina. Le operazioni erano state fermate durante i mesi estivi “per garantire la sicurezza di cittadini e turisti durante i mesi di maggior afflusso”.

Il progetto prosegue dopo il completamento del muretto antiesondazione di 96 centimetri, realizzato a partire dalle Porte Vinciane fino al ristorante La Baia, e della pavimentazione. Le nuove fasi prevedono la demolizione e il rifacimento delle celle frangiflutti negli ultimi 50 metri del Molo, ancora interdetti alla cittadinanza per motivi di sicurezza.

I lavori saranno eseguiti dalla ditta Pasqual Zemiro di Malcontenta di Mira, in provincia di Venezia, con un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro, di cui il 98% coperto da finanziamento regionale.

«In estate sarebbe stato pericoloso continuare a lavorare con mezzi pesanti in azione e la spiaggia piena di turisti, così come il Molo e tutta la zona circostante», ha dichiarato il sindaco Matteo Gozzoli. «Dalla fine di settembre riprenderemo le operazioni per completare questa importante opera dopo il completamento del muso antiesondazione».