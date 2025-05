Cesenatico. Dal 7 al 15 febbraio il servizio anagrafe si sposta in Municipio   

Il trasferimento temporaneo è reso necessario da alcuni interventi previsti alla sede di via Saffi

Cesenatico, 28 gennaio 2025_ Dal 7 al 15 febbraio, per consentire alcuni interventi nella sede di Via Saffi 1, i servizi demografici si trasferiranno nella residenza municipale. I servizi certificazione e anagrafe saranno attivi nei locali dell’Urp al piano terra. Il servizio di stato civile ed elettorale sarà invece attivo, su appuntamento, al piano primo, a lato del servizio cimiteriale. Durante il periodo, non sono garantiti i servizi che richiedono consultazioni di archivio, quali per esempio estratti e ricerche storiche. Si invita pertanto l’utenza ad anticipare tali richieste ove avessero carattere di urgenza. Garantendo la continuità delle funzioni di stato civile, il servizio resterà chiuso al pubblico nelle giornate di giovedì 6 febbraio e lunedì 17 febbraio al fine di favorire il trasloco e l’allestimento dei locali.