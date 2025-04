Cesenatico. Dance Dream “pigliatutto” al 18° “Musical Day” di Milano

Con un medley di “Mary Poppins” la scuola di Cesenatico si aggiudica il successo nella categoria “Musical Total Open”

Inizia col botto il 2025 della Dance Dream di Cesenatico che, domenica scorsa, al 18° Concorso Internazionale “Musical Day” di Milano, ha conquistato il primo posto grazie ad un medley di “Mary Poppins”.

Più del risultato, arrivato dopo un inizio in salita, da evidenziare il commento della direttrice artistica della kermesse Irene Romano: “Ci avete regalato un momento di repertorio da veri professionisti”.

Il successo conferma l’enorme lavoro delle docenti Federica Esposito (coreografie e scenografie), Silvia Ferraris (Tip Tap) e Chiara Sirri (canto) e dunque la grande preparazione tecnica degli allievi della Dance Dream che sono riusciti ad imporsi nella rassegna meneghina malgrado una concorrenza molto agguerrita (230 esibizioni in tutto!).

Oltre al primo posto di “Mary Poppins” nella categoria “Musical Total Open” (danza, recitazione e canto dal vivo), da segnalare anche il terzo posto “Step in time” nella categoria “Tap Dance Open”.

La Dance Dream, come da tradizione, torna da Milano anche con un bel fardello di borse di studio di gruppo: si parte con la “Spring Tap Musical” (50%) vinta da tutto il gruppo “Step in time”, si prosegue con un workshop-audizione al LIM (laboratorio Italiano musical) a cui parteciperanno tutti i maggiorenni del gruppo.

Sempre il gruppo “Step in time” si è aggiudicato una borsa di studio al 20% per un “musical experience” alla scuola MTS di Milano con Valentina Bordi. Le allieve dai 12 anni in su di “Mary Poppins”, invece, sempre alla scuola MTS di musical, hanno vinto una borsa di studio (30%) per un “musical experience”. Infine, invito agli open-day dell’Istituto De Amicis/LICOS per tutti i ragazzi delle scuole medie.

Per quanto riguarda le borse di studio singole, invece, brindano Martina Giordani (tap workshop, stage al 50% al Teatro Arcimboldi Milano da Ilaria Suss), Anita Buda (workshop Disney al 50% dall’Academy of Performing Art “Dreaming”), Arianna Zammarchi (Saturday Tap al laboratorio Italiano musical della LIM di Roma) ed Alexandra Rocchi che ha fatto addirittura una “doppietta”: per lei Saturday Tap al laboratorio Italiano musical della LIM di Roma e una borsa di studio per uno stage assegnata da Roberto Colombo. Quest’ultimo riconoscimento è andato anche a Martina Giordani e ad Arianna Zammarchi.

Infine, tantissimi gli inviti alle audizioni per i vari percorsi accademici: per Arianna Zammarchi ed Alexandra Rocchi si aprono le porte della STM (scuola del teatro musicale), della SDM (scuola del musical) e della MTS (avviamento al musical). Anita Buda e Lavinia Visconti sono state invece invitate all’Istituto De Amicis/LICOS, mentre Martina Giordani alla MTS (avviamento al musical) e al pre-accademico della SDM (la scuola del musical).