Cesenatico, denunciato un 36enne per furto con strappo a due ragazzine: fuggito il complice

Due giovani ragazze minorenni sono state vittime di un furto con strappo avvenuto in due distinti episodi nel tardo pomeriggio e nella prima serata di lunedì scorso nella zona del grattacielo di Cesenatico. Le vittime, che si trovavano in Piazza Andrea Costa, sono state avvicinate da due uomini che, con discorsi confusi e offrendo oggetti in regalo, le hanno indotte a farsi distrarre e infine costrette a pagare una somma per quei regali. Le ragazze, disorientate, hanno tirato fuori i soldi necessari per la serata, che uno dei malviventi ha strappato loro dalle mani prima di fuggire.

Solo più tardi, incrociando una volante della Polizia, le ragazze hanno raccontato l’accaduto, attivando così le immediate ricerche degli agenti. Poco distante, in zona Viale Carducci, la Polizia ha individuato due uomini provenienti da Torino. Alla vista della volante, i due hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati.

Il 36enne, con numerosi precedenti penali anche per rapine compiute con modalità simili, è stato subito riconosciuto dalle ragazze come uno degli autori del furto. L’altro uomo, quasi trentenne e anch’egli torinese, è risultato estraneo ai fatti ma è stato segnalato alla Questura di Milano perché destinatario di un avviso orale per la sua pericolosità e obbligo di non frequentare pregiudicati.

Il terzo complice, coinvolto nel furto con strappo, si era invece già allontanato prima dell’arrivo della Polizia, facendo perdere le sue tracce.

La vicenda è stata ricostruita in dettaglio presso il Presidio di Polizia di Cesenatico, dove sono state raccolte anche le denunce delle ragazze, raggiunte nel frattempo dai familiari. Il 36enne è stato denunciato per furto con strappo aggravato dalla modalità del reato e dalla minore età delle vittime.