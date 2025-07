Cesenatico, domani l’ultimo saluto a Manuel Budini, il 16enne morto nel raduno notturno in scooter

Partirà domani, sabato, pomeriggio dall’obitorio dell’ospedale Bufalini di Cesena il feretro di Manuel Budini, il sedicenne che ha perso la vita a seguito di un tragico incidente in scooter avvenuto sabato scorso durante un raduno notturno nella zona artigianale di Longiano. Alle 15, nella chiesa di Santa Maria Goretti, parenti, amici, compagni di scuola e cittadini si riuniranno per l’ultimo saluto.

Il giovane era ricoverato da sabato sera nel reparto di Terapia intensiva, dopo l’impatto con una Bmw guidata da un coetaneo del posto, ora indagato per omicidio colposo. Le sue condizioni, da subito critiche per le gravi lesioni cerebrali, si sono aggravate fino al decesso, avvenuto martedì pomeriggio. Nell’incidente era rimasto ferito anche un altro ragazzo di 15 anni, fortunatamente fuori pericolo.

A Cesenatico, il dolore è ancora vivo. In piazza Costa, davanti al grattacielo, gli amici hanno appeso uno striscione in suo ricordo, scegliendo uno dei luoghi più frequentati della città. Un gesto spontaneo, tra i tanti che in queste ore stanno accompagnando la famiglia di Manuel, residente nel quartiere Madonnina, in un lutto che ha scosso l’intera comunità.

Anche l’Istituto professionale Pascal-Comandini, dove Manuel era iscritto, ha voluto esprimere pubblicamente il proprio cordoglio. La scuola lo ha ricordato come un ragazzo capace di lasciare un segno profondo tra compagni, docenti e personale scolastico, parlando di una perdita dolorosa e improvvisa.

Sui social, il sindaco Matteo Gozzoli ha condiviso la vicinanza della città alla famiglia, richiamando il lutto ancora fresco per la morte di Sofia Maroni, altra giovane cesenaticense scomparsa appena due settimane fa in un incidente in moto. Due tragedie ravvicinate, che gettano un’ombra sulle abitudini notturne di tanti ragazzi e sulle insidie che si celano dietro raduni spontanei e non autorizzati.

Domani pomeriggio, sabato 26 luglio, l’intera Cesenatico si stringerà simbolicamente attorno alla bara bianca di Manuel, per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. Un silenzio pieno di domande, in attesa di verità e giustizia.