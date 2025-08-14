Cesenatico, domani torna “L’estate di Raoul” per celebrare il compleanno di Raoul Casadei

Domani, venerdì 15 agosto alle ore 21.30, Piazza Romagna Mia ospiterà l’evento “L’estate di Raoul”, la serata che celebra il compleanno del “Re del liscio” Raoul Casadei. La manifestazione, fortemente voluta dal figlio Mirko e sostenuta dai Comuni di Cesenatico e Gatteo, è diventata un appuntamento fisso dell’estate romagnola.

Quest’anno il Comune di Cesenatico ha realizzato il restauro delle luminarie con il testo di Romagna Mia, ormai riconosciute come una nota attrazione turistica. Durante la serata, canzoni iconiche come Romagna Mia e Ciao Mare saranno eseguite con sontuosi arrangiamenti sinfonici dal Maestro Stefano Nanni, che dirigerà l’ensemble ForlìMusica composto da 15 virtuosi.

L’appuntamento rientra nel cartellone del Balamondo World Music Festival e conferma Piazza Romagna Mia come luogo simbolo della tradizione sonora romagnola, onorando la storia e la memoria di Raoul Casadei.