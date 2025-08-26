Cesenatico, dopo il maltempo arriva il divieto temporaneo di balneazione a Villamarina

L’ondata di maltempo che ha colpito la costa fra sabato e domenica scorsi ha portato, come prevedibile, all’ingrossamento di fiumi e canali, determinando effetti temporanei sulla balneabilità. Nel tratto di mare di Villamarina, da via Torricelli fino al confine con il Comune di Gatteo, i controlli di Arpae hanno rilevato valori superiori ai limiti consentiti, costringendo l’Amministrazione comunale a disporre un divieto temporaneo di balneazione a tutela della salute pubblica.

Si tratta di una misura precauzionale, che nelle situazioni analoghe si è sempre risolta nell’arco di 24 ore. Nei prossimi due giorni saranno ripetute le analisi per verificare il ritorno alla piena sicurezza delle acque.