Cesenatico, furto aggravato e guida in stato d’ebbrezza: denunciati due uomini, in auto un compressore rubato

Nel corso di un servizio preventivo volto a contrastare i reati contro il patrimonio in zona costiera, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesenatico hanno fermato un’autovettura con due persone a bordo, entrambe denunciate per furto aggravato in concorso.

L’intervento è avvenuto nella serata di lunedì 11 agosto 2025, quando i militari hanno notato manovre sospette da parte dell’auto. Il conducente, un uomo proveniente da fuori regione, è risultato positivo all’etilometro con un tasso alcolemico superiore a 1 g/l, ben oltre il limite consentito dalla legge, e con la patente revocata dal 2023.

Inoltre, è stato trovato positivo a un test speditivo per sostanze stupefacenti, rifiutando di sottoporsi agli esami successivi in struttura sanitaria. Per questo motivo, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Forlì per guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi al test, e sanzionato per guida con patente revocata. Il veicolo è stato sequestrato in vista della confisca.

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno inoltre rinvenuto una modica quantità di cocaina, presumibilmente per uso personale, e un compressore elettrico risultato rubato poco prima da un cantiere edile di Cesenatico, restituito poi al legittimo proprietario.

Entrambi gli occupanti dell’auto sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.