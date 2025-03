Cesenatico: Gino Rocchio entra nel team Tony Kart, la scuderia che ha lanciato i grandi della F1

A soli 15 anni, il giovane pilota di Cesenatico Gino Rocchio ha raggiunto una pietra miliare nella sua carriera automobilistica: è stato ingaggiato dal leggendario team Tony Kart, un nome che ha forgiato il talento di piloti del calibro dei fratelli Schumacher e Sebastian Vettel. Dopo aver lasciato il Team Monster K Racing di Juri Serafini, al quale era particolarmente legato, Gino si unisce alla squadra che rappresenta l’eccellenza nel mondo del karting.

Tony Kart è infatti un punto di riferimento globale nella produzione di kart e nel motorsport in generale. Il team ha visto crescere alcune delle più grandi leggende della Formula 1, inclusi Michael Schumacher, Ralf Schumacher e Sebastian Vettel. Per Gino, questo è un riconoscimento alle sue indiscusse doti, ormai riconosciute a livello internazionale.

Nonostante il trionfo, a Cesenatico non c’è spazio per festeggiare troppo, visto che Gino è già pronto a scendere in pista per i suoi primi appuntamenti internazionali. Questo fine settimana, il pilota romagnolo debutterà sul circuito di Campillos, in Spagna, dove inizieranno le prove ufficiali. La settimana successiva, prenderà il via il prestigioso campionato “Champion of the Future”. Successivamente, Rocchio sarà impegnato in gare di livello mondiale, tra cui il Campionato Europeo FIA e il Mondiale FIA Karting 2025, con tappe in Spagna, Portogallo, Danimarca, Svezia e Italia.

“Questa sarà una stagione davvero intensa, ma mi sento pronto e determinato”, ha dichiarato Gino. “Sono molto onorato di far parte di una squadra così prestigiosa e farò di tutto per ripagare la fiducia che mi è stata data.”

Nel frattempo, l’ultima gara disputata da Rocchio, sul circuito di Franciacorta, ha dimostrato la sua forza, con il giovane pilota che ha concluso al decimo posto, nonostante la concorrenza di 79 promesse del karting, per lo più più grandi di lui.

Gino Rocchio è pronto per affrontare nuove sfide con la grinta e la determinazione che lo contraddistinguono, e chissà che il futuro non gli riservi sorprese anche più grandi.